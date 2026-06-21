ما علاقة غذائك ونومك بقوة عظامك؟

تعمل داخل العظام خلايا متخصصة لا تتوقف عن البناء والهدم والاستشعار، وتستجيب لكل حركة ونشاط يومي. ومع الوقت تزداد أمراض العظام مثل هشاشة العظام، وخشونة المفاصل، وآلام الرقبة والظهر نتيجة نمط الحياة الحديث.
وتؤدي العظام وظائف حيوية، فهي ليست مجرد دعامة للجسم، بل تشارك في إنتاج خلايا الدم عبر نخاع العظم، وتخزن المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور وتنظم توازنها في الجسم.
ومع التقدم في العمر يختل توازن البناء والهدم، لكن يمكن الحفاظ على صحة العظام عبر الحركة المنتظمة، والتغذية السليمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين، إضافة إلى النوم الجيد والتعرض المعتدل للشمس.
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