ما علاقة غذائك ونومك بقوة عظامك؟

الوكيل الإخباري- لو سُئل أي شخص عن العظام، لأجاب غالبًا بكلمة واحدة: الكالسيوم, وهذه الإجابة، رغم صحتها جزئيًا، تُظهر أننا نجهل ما يجري داخل أجسامنا، فالعظام نسيج حي أكثر تعقيدًا مما نتصور.

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تعمل داخل العظام خلايا متخصصة لا تتوقف عن البناء والهدم والاستشعار، وتستجيب لكل حركة ونشاط يومي. ومع الوقت تزداد أمراض العظام مثل هشاشة العظام، وخشونة المفاصل، وآلام الرقبة والظهر نتيجة نمط الحياة الحديث.



وتؤدي العظام وظائف حيوية، فهي ليست مجرد دعامة للجسم، بل تشارك في إنتاج خلايا الدم عبر نخاع العظم، وتخزن المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور وتنظم توازنها في الجسم.