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ما لا تنتبه له الحوامل قد يهدد الجنين

تع
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر طبيب أسنان أمريكي من إهمال صحة الفم والأسنان لدى الحوامل، مؤكدًا أنها قد تؤثر مباشرة على صحة الجنين ولا تقل أهمية عن الرعاية الطبية الأخرى.اضافة اعلان


وأشار إلى أن التهاب اللثة شائع خلال الحمل وقد يصيب نحو 75% من النساء، ويرتبط في بعض الدراسات بزيادة خطر الولادة المبكرة، مع احتمال انتقال بكتيريا الفم إلى الجنين.

وأوضح أن صحة فم الطفل تبدأ قبل الولادة، إذ يمكن أن تنتقل بكتيريا التسوس من الأم إلى الطفل، فيما قد يساعد الزيليتول على تقليل ذلك.

كما نبّه إلى أن القيء أثناء الحمل يضعف مينا الأسنان، محذرًا من تفريش الأسنان مباشرة بعده، ومُوصيًا بالانتظار وشطف الفم بالماء.
 
 


gnews

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