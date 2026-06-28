ما لا تنتبه له الحوامل قد يهدد الجنين

وأشار إلى أن التهاب اللثة شائع خلال الحمل وقد يصيب نحو 75% من النساء، ويرتبط في بعض الدراسات بزيادة خطر الولادة المبكرة، مع احتمال انتقال بكتيريا الفم إلى الجنين.
وأوضح أن صحة فم الطفل تبدأ قبل الولادة، إذ يمكن أن تنتقل بكتيريا التسوس من الأم إلى الطفل، فيما قد يساعد الزيليتول على تقليل ذلك.
كما نبّه إلى أن القيء أثناء الحمل يضعف مينا الأسنان، محذرًا من تفريش الأسنان مباشرة بعده، ومُوصيًا بالانتظار وشطف الفم بالماء.
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