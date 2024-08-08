متى تختفي أعراض نقص فيتامين د؟

الوكيل الإخباري- يسبب نقص فيتامين د بالجسم مجموعة مزعجة من الأعراض. يتساءل بعض الأشخاص عن المدة التي تحتاجها للاختفاء نهائيًا بعد تناول العلاج الموصوف من قبل الطبيب.

موعد اختفاء أعراض نقص فيتامين د



أعراض نقص فيتامين د

في هذا الصدد، حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من نقص فيتامين د بالجسم، مشيرًا إلى وجود علامات تدل على انخفاضه عن المعدل الطبيعي.

وأضاف حتة أن أعراض نقص فيتامين د تشمل:

- ألم المفاصل.

- ألم العضلات.

- ألم العظام.

- تساقط الشعر.

- ضعف التركيز.

- الخمول.

- التوتر.

- الاكتئاب.

- صعوبة التخلص من الوزن الزائد.



علاج نقص فيتامين د

وأوضح استشاري الصحة العامة أن مدة علاج نقص فيتامين د تختلف من مريض لآخر حسب استجابة الجسم، موضحًا أن بعض الأشخاص تختفي الأعراض لديهم بعد مدة تتراوح بين 15 و20 يومًا، ويتماثل آخرون للشفاء بعد شهر أو شهرين كحدٍ أقصى.



وأشار إلى أن علاج نقص فيتامين د يتمثل في:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل البيض واللحوم الحمراء.

- التعرض لأشعة الشمس يوميًا من الساعة ثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحًا.

- تناول مكملات فيتامين د تحت إشراف الطبيب.



واختتم حتة حديثه بالتشديد على ضرورة إجراء تحليل فيتامين د حتى إن اختفت الأعراض، للتأكد من أن مستوياته استعادت توازنها في الجسم.