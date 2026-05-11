مشروبات تضر بمينا الأسنان

وخلال الدراسة، اختبر الباحثون تأثير عدد من المشروبات الشائعة على صحة الأسنان، إذ فحصوا تأثيرها على 42 سنًا بشريًا، عبر غمر بعضها بالمشروبات الغازية، وبعضها بعصير الليمون والبرتقال، وأخرى بالقهوة، إضافة إلى غسولات الفم واللعاب الاصطناعي.
وعلى مدى خمسة أيام، راقب العلماء تحت المجهر تأثير هذه المشروبات على المينا وأسطح الأسنان.
وأظهرت النتائج أن المشروبات الغازية وعصير الليمون كانا الأكثر ضررًا، إذ تسببا بظهور خشونة ومسامات واضحة على مينا الأسنان، إلى جانب فقدان بعض المعادن والعناصر الأساسية.
كما أحدث عصير البرتقال تغيرات ملحوظة في مينا الأسنان ولكن بدرجة أقل، في حين تسببت القهوة بتصبغات على الأسنان، بينما لم يظهر لغسول الفم تأثير كبير.
وأكد الباحثون أن الدراسة أُجريت في المختبر ولا تحاكي بالكامل الظروف الطبيعية داخل الفم، حيث تؤثر عوامل مثل اللعاب والنظام الغذائي والعناية اليومية بالأسنان في النتائج.
ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الحمضية قد يزيد من خطر تآكل مينا الأسنان.
كما يحذر الأطباء من المشروبات الغنية بالسكر، إذ يمكن أن يتفاعل السكر مع البكتيريا الفموية، ما يزيد خطر تسوس الأسنان.
