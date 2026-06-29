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مفاجأة عن الأطعمة المجمدة والطازجة

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تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-   أكد خبراء تغذية أن الفواكه والخضروات المجمدة والمعلبة تُعد خيارًا صحيًا، إذ تحتفظ بمعظم الفيتامينات والمعادن والألياف، وقد تضاهي الطازجة في قيمتها الغذائية عند حفظها ومعالجتها بطريقة صحيحة.اضافة اعلان


وأشاروا إلى أن هذه المنتجات تمتاز بانخفاض تكلفتها، وسهولة تحضيرها، وطول مدة صلاحيتها، ما يقلل من الهدر الغذائي ويوفرها على مدار العام.

في المقابل، ينصح الخبراء باختيار المنتجات المعلبة قليلة الملح أو السكر، أو المحفوظة في عصيرها الطبيعي، مع شطف الخضروات المعلبة قبل استخدامها، مؤكدين أن الطازج والمجمد والمعلب جميعها يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.
 
 


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