مكسرات تعزز صحة الغدة الدرقية

وأضافت أن صحة الغدة الدرقية تعتمد أيضاً على أحماض أوميغا 3، وفيتامين D، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، إضافة إلى فيتامينات A وE ومجموعة B. وحذرت من أن الغذاء لا يغني عن العلاج الدوائي في حالات نقص اليود أو الإصابة بمرض هاشيموتو، كما أن الإفراط في تناول اليود قد يسبب مشكلات مناعية للغدة الدرقية.
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