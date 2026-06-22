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مكسرات تعزز صحة الغدة الدرقية

4صقف
الجوز البرازيلي
 
الإثنين، 22-06-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت خبيرة التغذية الروسية يوليا سميرنوفا أن الجوز البرازيلي يُعد من أفضل المكسرات لدعم صحة الغدة الدرقية، لاحتوائه على السيلينيوم الضروري لامتصاص اليود.

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وأشارت إلى أن تناول 2 إلى 4 حبات يومياً يكفي لتلبية احتياجات الجسم من هذا العنصر.


وأضافت أن صحة الغدة الدرقية تعتمد أيضاً على أحماض أوميغا 3، وفيتامين D، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، إضافة إلى فيتامينات A وE ومجموعة B. وحذرت من أن الغذاء لا يغني عن العلاج الدوائي في حالات نقص اليود أو الإصابة بمرض هاشيموتو، كما أن الإفراط في تناول اليود قد يسبب مشكلات مناعية للغدة الدرقية.

 
 


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