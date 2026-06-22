مكسرات تعزز صحة الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري- أكدت خبيرة التغذية الروسية يوليا سميرنوفا أن الجوز البرازيلي يُعد من أفضل المكسرات لدعم صحة الغدة الدرقية، لاحتوائه على السيلينيوم الضروري لامتصاص اليود.

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وأشارت إلى أن تناول 2 إلى 4 حبات يومياً يكفي لتلبية احتياجات الجسم من هذا العنصر.