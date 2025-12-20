منها محمصة الخبز.. أجهزة منزلية شائعة تهدد صحتك

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة المواد الخطرة، أن محمصة الخبز كانت الأعلى انبعاثًا للجسيمات، حيث أصدرت نحو 1.73 تريليون جسيم في الدقيقة حتى دون وجود خبز. كما وجدت أن الأجهزة ذات محركات الفرش وملفات التسخين الكهربائية تزيد الانبعاثات، بينما تقل انبعاثات مجففات الشعر عديمة الفرش بشكل كبير.
وأشار الباحث تشانغ هيوك كيم إلى أهمية تصميم الأجهزة الكهربائية مع مراعاة الانبعاثات ووضع إرشادات لجودة الهواء الداخلي، خاصة للأطفال. كما كشفت الدراسة أن هذه الجسيمات قد تحمل معادن ثقيلة مثل النحاس والحديد والألومنيوم، ما يزيد خطر الالتهاب والتسمم الخلوي، وترتبط بأمراض تشمل الربو وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وبعض أنواع السرطان.
