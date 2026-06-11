موجات الحر في أوروبا تتحول إلى «قاتل صامت»

وأشار المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، إلى أن أكثر من 200 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية، واصفاً موجات الحر بأنها «قاتل صامت» يمكن الحد من آثاره عبر تطبيق إجراءات الوقاية المتاحة.
وخلال فعالية في برلين، قدّمت المنظمة إرشادات محدثة للحماية من الحر، مع التركيز على كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.
من جانبه، أكد وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، أن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة، مشيراً إلى أن سكان المدن والمناطق المكتظة يواجهون صعوبات أكبر في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.
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