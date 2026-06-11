السبت 2026-06-13 11:48 ص

موجات الحر في أوروبا تتحول إلى «قاتل صامت»

يافق
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر موجات الحر الشديدة في أوروبا، مؤكدة أن القارة تسجل ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.اضافة اعلان


وأشار المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، إلى أن أكثر من 200 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية، واصفاً موجات الحر بأنها «قاتل صامت» يمكن الحد من آثاره عبر تطبيق إجراءات الوقاية المتاحة.

وخلال فعالية في برلين، قدّمت المنظمة إرشادات محدثة للحماية من الحر، مع التركيز على كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.

من جانبه، أكد وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، أن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة، مشيراً إلى أن سكان المدن والمناطق المكتظة يواجهون صعوبات أكبر في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

أخبار الشركات زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

غرفة تجارة عمّان

أخبار محلية تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

أخبار محلية شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 