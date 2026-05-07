نبات بري يحسن المناعة ويدعم صحة الكبد والدماغ

الخميس، 07-05-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   بيّنت دراسة علمية حديثة أن نبات "الغاسول" أو Hippophae، يدعم صحة عدة أجهزة في الجسم بشكل ملحوظ، بدءا من الكبد وصولا إلى الدماغ.

أظهرت الأبحاث التي أجريت خلال الدراسة أن ثمار وبذور وأوراق هذا النبات غنية بالفلافونويدات، والفيتامينات، والكاروتينات، والأحماض الدهنية المفيدة، وهي مواد تساعد في تقليل الالتهابات، وحماية الخلايا من التلف، وتعزيز جهاز المناعة.

كما بينت التجارب أن المواد الموجودة في هذا النبات تحسن وظائف الكبد، وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون أيضا فوائد خاصة لنبات "الغاسول" على صحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل السكريات المتعددة الموجودة فيه على تحسين ميكروبيوم الأمعاء، وتعزيز وظائفه الوقائية، وتساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت تأثيرات إيجابية لمستخلصات هذا النبات على صحة الدماغ، تشمل تقليل الالتهاب ودعم الوظائف الإدراكية.

 

وأشار العلماء إلى أن "الغاسول" يُستخدم على نطاق واسع في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بفضل تركيبته الغنية بالمواد المفيدة، مع ذلك، توجد حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد تأثيراته بشكل قاطع.

 
 


