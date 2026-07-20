نقص المغنيسيوم.. خطر صامت يهدد القلب والأعصاب

وتشمل أعراض النقص الخفيف تشنجات العضلات، والرعشة، والتنميل، والخمول، بينما قد تؤدي الحالات الشديدة إلى نوبات صرع، واضطرابات خطيرة في ضربات القلب، والهذيان.
ويرتبط نقص المغنيسيوم بسوء التغذية، وبعض أمراض الجهاز الهضمي، وداء السكري غير المنضبط، إضافة إلى استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول ومضادات الحموضة.
ويُشخَّص النقص عبر فحص الدم، ويعتمد العلاج على شدته، إذ تكفي المكملات الغذائية للحالات البسيطة، بينما تتطلب الحالات الحادة علاجًا وريديًا داخل المستشفى مع معالجة السبب الأساسي لمنع تكرار المشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء يكشفون فوائد الأسماك المعلبة في مواجهة حرارة الصيف
-
تقنيات جديدة تمهد لإعادة نمو الأسنان طبيعيًا بدلًا من الحشوات والزراعة
-
دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحًا
-
حالات تسمم تدفع بريطانيا لتشديد التحذيرات حول البوتوكس
-
تشنجات العضلات في الحر.. أسبابها وطرق الوقاية منها
-
7 مكونات صحية لتعزيز بروتين كوب القهوة
-
الإفراط في استخدام قطرات الأنف والعين قد يقود إلى مضاعفات خطيرة
-
خطوة بسيطة قبل التمرين قد تحميك من عدوى جلدية شائعة