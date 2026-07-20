نقص المغنيسيوم.. خطر صامت يهدد القلب والأعصاب

01:30 م

الوكيل الإخباري- حذّرت تقارير طبية صادرة عن مؤسسة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة من أن نقص المغنيسيوم في الدم (Hypomagnesemia) قد يسبب مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُشخَّص ويُعالج مبكرًا. اضافة اعلان





وتشمل أعراض النقص الخفيف تشنجات العضلات، والرعشة، والتنميل، والخمول، بينما قد تؤدي الحالات الشديدة إلى نوبات صرع، واضطرابات خطيرة في ضربات القلب، والهذيان.



ويرتبط نقص المغنيسيوم بسوء التغذية، وبعض أمراض الجهاز الهضمي، وداء السكري غير المنضبط، إضافة إلى استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول ومضادات الحموضة.



ويُشخَّص النقص عبر فحص الدم، ويعتمد العلاج على شدته، إذ تكفي المكملات الغذائية للحالات البسيطة، بينما تتطلب الحالات الحادة علاجًا وريديًا داخل المستشفى مع معالجة السبب الأساسي لمنع تكرار المشكلة.





