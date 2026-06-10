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هل التمر بديل صحي للسكر؟

ghdrgh
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   يُنظر إلى التمر باعتباره أحد البدائل الطبيعية للسكر الأبيض، لكونه أقل معالجة ويحتوي على عناصر غذائية مفقودة في السكر المكرر، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن ذلك لا يعني أنه "خيار صحي مطلق"، بل يعتمد على الكمية وطريقة الاستخدام.

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السكر الأبيض المكرر يتكوّن أساسًا من السكروز، ويفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله مصدرًا للسعرات الحرارية فقط دون قيمة غذائية تُذكر.


في المقابل، يحتوي التمر على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وكميات من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يمنحه قيمة غذائية أعلى مقارنة بالسكر التقليدي. وتساعد الألياف في التمر على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى الجلوكوز.


ورغم ذلك، يظل التمر مصدرًا للسكر الطبيعي والسعرات الحرارية، ما يستدعي تناوله باعتدال، إذ تُوصى الكمية اليومية بنحو 40 غرامًا.


أما "سكر التمر"، فهو مسحوق من التمر المجفف والمطحون، يحتفظ ببعض العناصر الغذائية، لكنه يبقى مُحليًا يحتوي على السكر ويجب استخدامه بحذر.


ويؤكد الخبراء أن التمر يتفوق غذائيًا على السكر الأبيض، لكن الاعتدال يبقى الأساس لتجنب الإفراط في السكريات.

 
 


gnews

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