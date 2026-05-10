هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسات حديثة أن العلكة الخالية من السكر لا تؤدي غالباً إلى ارتفاع مباشر في مستوى السكر بالدم، بل قد تساعد أحياناً في ضبط الشهية وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، خصوصاً لدى مرضى السكري.

وتقول دراسة حديثة نُشرت في مجلة Diabetology & Metabolic Syndrome، إن مضغ العلكة لدى نساء مصابات بسكري الحمل ساهم في خفض مستويات السكر بعد الطعام مقارنة بالمجموعة التي لم تستخدم العلكة.



في المقابل، تشير مراجعات علمية حديثة إلى أن تأثير العلكة يعتمد بشكل أساسي على نوع المُحليات المستخدمة فيها، فالمُحليات الصناعية مثل "ستيفيا" و"سكرالوز" لا ترفع السكر سريعاً، لكنها ما تزال موضع دراسة لمعرفة تأثيرها طويل الأمد على مقاومة الإنسولين والبكتيريا النافعة في الأمعاء.



كذلك، أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تحديث نُشر عام 2025 أن المُحليات المستخدمة في العلكة، مثل السوربيتول والزيليتول، لا تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم، لكنها قد تؤثر بشكل طفيف عند الإفراط في تناولها.