هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟

أعراض جرثومة المعدة الشائعة:
قيء متكرر، خصوصًا صباحًا
حموضة شديدة
فقدان الشهية أو النفور من الطعام
لون داكن في البراز
مرارة في الفم
صداع وتعب عام
تقلصات معوية شديدة
شحوب أو تغيّر في لون الوجه
أسباب الإصابة:
تناول أطعمة ملوثة أو غير مطهية جيدًا
الاعتماد على الأكلات السريعة
عدم غسل اليدين قبل الأكل
خطة العلاج:
مضادات القيء: لتهدئة المعدة وتقليل الرغبة في التقيؤ.
مثبطات الحموضة: لتقليل التهابات المعدة – تؤخذ لمدة 15 يومًا.
مضادات حيوية: للقضاء على الجرثومة – تُستخدم في المرحلة الثانية.
مطهرات معوية: ضمن المرحلة الثالثة لضمان تنظيف الجهاز الهضمي.
نظام غذائي صارم: الامتناع عن الأطعمة الحارة، والمشروبات الغازية، والكافيين، والأطعمة الصناعية.
بعد الانتهاء من العلاج، يُنصح بإجراء تحليل جرثومة المعدة مجددًا للتأكد من الشفاء الكامل.
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