الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية تتمركز في جدار المعدة، وتتسبب في ألم شديد بالمعدة، وحموضة، وتقلصات، والرغبة في التقيؤ، وعدم الشعور بالرغبة في تناول الطعام.

اضافة اعلان



يفترض بعض الأشخاص استخدام أنواع مختلفة من العلاجات للتخلص من الجرثومة، وأغلبها علاجات طبيعية.

هل الليمون يقتل جرثومة المعدة؟

قال الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنة، إن جرثومة المعدة لا يمكن قتلها بالليمون، لافتًا إلى أن الليمون من الأطعمة التي تساعد على قتل البكتيريا والجراثيم، ولكن هذا لا يعد كافياً كعلاج رئيسي لجرثومة المعدة.



وأضاف أن جرثومة المعدة لها بروتوكول خاص في العلاج، ويشمل أنواعًا من المضادات الحيوية تختلف تمامًا عن العلاجات الطبيعية التي قد يعرفها العديد من الأشخاص.

وأوضح أن الليمون أو الثوم يمكن أن يساعدا في قتل الجرثومة، ولكنهما لا يمكن الاعتماد عليهما كعلاج رئيسي للتخلص من الجرثومة.



علاج جرثومة المعدة

أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة أن علاج جرثومة المعدة يتضمن:

تناول مثبطات حموضة لمدة 15 يومًا.

تناول مضادات حيوية لمدة 15 يومًا.

تناول مطهرات معوية لمدة 15 يومًا.



وبعد الانتهاء من كورس العلاج، يتم إجراء تحليل للجرثومة للتأكد من التخلص منها. وشدد على أنه ينبغي على المريض طيلة فترة العلاج الابتعاد عن التوابل والبهارات، وعدم التدخين، أو تناول الحلويات، أو الأطعمة المسبكة، أو سريعة التحضير.



كما يُنصح بتجنب تناول الأطعمة المطهية خارج المنزل وغير المعروف مدى سلامتها، أو تناول الخضروات والفاكهة دون التأكد من غسلها جيدًا، أو تناول الطعام دون غسل اليدين جيدًا، وكذلك تجنب تناول الفلفل. يجب أيضًا غسل المرحاض جيدًا قبل استعماله، حيث يمكن أن تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر عبر المرحاض.