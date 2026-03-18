هل تزيد المعكرونة الوزن؟ إليكم الحقيقة

الوكيل الإخباري- ان طبق المعكرونة البسيط يُعد من أكثر الأطعمة المريحة، إلا أنه كثيرًا ما يُساء فهمه عند الحديث عن التغذية الصحية.







فعلى مدار سنوات، ارتبطت المعكرونة بالكربوهيدرات المسببة للانتفاخ وزيادة الوزن، لكنها في الواقع يمكن أن تكون جزءًا من وجبة متوازنة إذا تم اختيار المكونات بشكل مناسب.



فالمعكرونة تُعد مصدرًا رئيسًا للكربوهيدرات، التي يحولها الجسم إلى طاقة لتغذية الدماغ والعضلات ودعم نموهما.



المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل توفر الألياف، بينما تمنح البدائل الحديثة مثل العدس والحمص مزيدًا من البروتين.



يمكن دمج المعكرونة مع الخضراوات، والبروتينات قليلة الدهون، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات لتكوين وجبة متوازنة ومشبعة.



القمح الكامل مقابل الأبيض



المعكرونة البيضاء: مصنوعة من القمح المكرر، منخفضة الألياف، وغنية بالكربوهيدرات الأساسية.



معكرونة القمح الكامل: تحتفظ بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يساعد على الشعور بالشبع واستقرار مستويات السكر في الدم.



السعرات والدهون: المكونات الخارجية هي ما يصنع الفارق.

المعكرونة الجافة قليلة الدهون، فيما تحتوي معكرونة البيض الطازجة على نسبة أعلى قليلًا؛ بسبب البيض. معظم السعرات في أطباق المعكرونة تأتي من الصلصات والإضافات مثل الجبن والزبدة، لذا يوصى باستخدام صلصات الطماطم، والخضراوات، والبروتينات الخالية من الدهون للحفاظ على وجبة أخف ومغذية.



التحكم بالحصة الغذائية لمراقبة الوزن

الكمية الموصى بها للبالغين حوالي 75 غرامًا من المعكرونة الجافة لكل شخص، والتي تنضج لتصبح نحو 180-200 غرام.



تناول المعكرونة مع البروتين والألياف يبطئ الهضم ويطيل الشعور بالشبع، وهو مفتاح لجعل المعكرونة جزءًا من خطة إنقاص الوزن.









