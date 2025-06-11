هل تقي الذرة من الإصابة بالأورام؟

الوكيل الإخباري- تُعتبر الذرة من الأطعمة الشعبية الغنية بالعناصر الغذائية، وقد أظهرت دراسات أن تناولها باعتدال قد يساهم في الوقاية من الأورام، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتحافظ على صحة الخلايا.

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كما تقدم الذرة فوائد أخرى أبرزها:

تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول.

تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

المساعدة في إنقاص الوزن.

دعم صحة العين بفضل الكاروتينات.

تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية.



الذرة ليست مجرد طعام شهي، بل عنصر داعم لصحة الجسم عند تناولها بشكل معتدل ضمن نظام غذائي متوازن.