هل تقي الذرة من الإصابة بالأورام؟

كما تقدم الذرة فوائد أخرى أبرزها:
تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول.
تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.
المساعدة في إنقاص الوزن.
دعم صحة العين بفضل الكاروتينات.
تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية.
الذرة ليست مجرد طعام شهي، بل عنصر داعم لصحة الجسم عند تناولها بشكل معتدل ضمن نظام غذائي متوازن.
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