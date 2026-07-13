هل تمنع مزيلات العرق وظيفة مهمة للجسم؟

الوكيل الإخباري- يستخدم نحو 5 مليارات شخص حول العالم مزيلات العرق يومياً للتحكم في رائحة الجسم، لكن تأثيرها على التعرق يثير بعض التساؤلات.

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وأوضح خبراء أن التعرق وظيفة أساسية لتنظيم حرارة الجسم، وأن مضادات التعرق تعمل على سد قنوات العرق مؤقتاً بمركبات الألومنيوم، بينما تركز مزيلات الرائحة على تقليل البكتيريا المسببة للرائحة.



وأكدت الدراسات عدم وجود أدلة تثبت ارتباط الألومنيوم بسرطان الثدي أو مرض ألزهايمر، كما أن منع التعرق في منطقة الإبطين لا يؤثر في قدرة الجسم على تبريد نفسه، لأن الغدد المنظمة للحرارة منتشرة في أنحاء الجسم.



