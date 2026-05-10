هل تناول البيض المسلوق يوميًا مفيد أم مضر؟

في الوقت نفسه، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان تناول البيض المسلوق يوميًا يُعد أمرًا آمنًا ومفيدًا، خصوصًا مع وجود مخاوف بشأن تأثيره في الصحة.
ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، إضافة إلى فيتامينات مهمة مثل B12 وD والكولين، وهي عناصر تدعم صحة الدماغ والعضلات والشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مناسبًا للريجيم وخسارة الوزن. كذلك، فإن البيض المسلوق أقل احتواءً على الدهون مقارنة بالبيض المقلي.
ومع ذلك، فإن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر في مستويات الكوليسترول بالدم بالطريقة نفسها التي تفعلها الدهون المشبعة والمتحولة، فيما يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء تناول بيضة يوميًا ضمن نظام غذائي صحي.
في المقابل، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن الاستجابة لتناول البيض تختلف من شخص إلى آخر. كما أن المشكلة الصحية غالبًا ما ترتبط بالأطعمة المرافقة للبيض، مثل اللحوم المصنعة والزيوت، أكثر من البيض نفسه.
ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة لتناول البيض هي سلقه أو طهيه دون دهون إضافية، مع الإكثار من الخضار والألياف للحفاظ على صحة القلب والوزن.
-
أخبار متعلقة
-
هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟
-
علامة تحذيرية لارتفاع الكوليسترول لا ينبغي تجاهلها
-
سحب رقائق بطاطا في الولايات المتحدة بسبب احتمال تلوثها بالسالمونيلا
-
نبات بري يحسن المناعة ويدعم صحة الكبد والدماغ
-
إرشادات طبية تحذر من الاعتماد المفرط على بخاخ الربو الأزرق كعلاج وحيد
-
لا يكفي غلي الماء.. النترات تثير مخاوف صحية جديدة
-
تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني
-
تمارين رياضية تحسّن صحة القلب والشرايين