الأحد 2026-05-10 11:29 ص

هل تناول البيض المسلوق يوميًا مفيد أم مضر؟

عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
تعبيرية
 
الأحد، 10-05-2026 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   يتناول كثيرون البيض المسلوق يوميًا، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على نظام غذائي غني بالبروتين.

اضافة اعلان


في الوقت نفسه، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان تناول البيض المسلوق يوميًا يُعد أمرًا آمنًا ومفيدًا، خصوصًا مع وجود مخاوف بشأن تأثيره في الصحة.


ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، إضافة إلى فيتامينات مهمة مثل B12 وD والكولين، وهي عناصر تدعم صحة الدماغ والعضلات والشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مناسبًا للريجيم وخسارة الوزن. كذلك، فإن البيض المسلوق أقل احتواءً على الدهون مقارنة بالبيض المقلي.


ومع ذلك، فإن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر في مستويات الكوليسترول بالدم بالطريقة نفسها التي تفعلها الدهون المشبعة والمتحولة، فيما يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء تناول بيضة يوميًا ضمن نظام غذائي صحي.


في المقابل، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن الاستجابة لتناول البيض تختلف من شخص إلى آخر. كما أن المشكلة الصحية غالبًا ما ترتبط بالأطعمة المرافقة للبيض، مثل اللحوم المصنعة والزيوت، أكثر من البيض نفسه.


ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة لتناول البيض هي سلقه أو طهيه دون دهون إضافية، مع الإكثار من الخضار والألياف للحفاظ على صحة القلب والوزن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

أخبار محلية الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

ب

أخبار محلية الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن تنظيم سباق السيدات

استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني

خاص بالوكيل المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني من المرة الأولى

عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها

طب وصحة هل تناول البيض المسلوق يوميًا مفيد أم مضر؟

لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

عربي ودولي لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

تكنولوجيا بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

ب

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في البحر الميت



 
 






الأكثر مشاهدة

 