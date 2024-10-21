هل مرض البرص الجلدي معدٍ؟

الوكيل الإخباري- مرض البرص الجلدي، المعروف علميًا باسم البهاق، هو حالة تصيب الجلد وتؤدي إلى فقدان صبغة الميلانين في مناطق معينة من الجلد، مما يسبب ظهور بقع بيضاء غير منتظمة الشكل، وهذا المرض قد يُثير قلق البعض فيما يتعلق بكونه معديًا أو قابلًا للانتقال بين الأفراد.



ما هو مرض البهاق؟

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البرص أو البهاق مرض جلدي يحدث عندما يتوقف الجسم عن إنتاج الميلانين، وهى الصبغة التي تمنح الجلد والشعر والعينين لونها الطبيعي؛ نتيجة لذلك، تظهر بقع بيضاء على الجلد، ويمكن أن تكون هذه البقع صغيرة أو كبيرة، وقد تتوزع في مناطق مختلفة من الجسم.



هل مرض البهاق معدي؟

البهاق ليس مرضًا معديًا بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق اللمس أو التفاعل المباشر أو عبر الهواء، فهو حالة طبية مرتبطة بتفاعل مناعي ذاتي في الجسم، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا الصبغية (الميلانين) عن طريق الخطأ.



أسباب البهاق

البهاق يُعتبر مرضًا مناعيًا ذاتيًا، مما يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الخلايا المنتجة للميلانين، حتى الآن، السبب الدقيق لحدوث هذا الخلل المناعي غير معروف، لكن هناك عدة عوامل قد تكون مرتبطة بتطور البهاق، ومنها:



العوامل الوراثية



العوامل البيئية



اضطرابات المناعة الذاتية



أعراض البهاق