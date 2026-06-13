السبت 2026-06-13 09:24 م

هل يساعد البطيخ على حماية القلب؟

البطيخ
البطيخ
 
السبت، 13-06-2026 06:49 م
الوكيل الإخباري-   تشير أبحاث حديثة إلى أن البطيخ قد يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على مركبات وعناصر غذائية تساعد في تعزيز تدفق الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.اضافة اعلان


ويعد البطيخ من المصادر الطبيعية لحمض "إل-سيترولين"، الذي يتحول داخل الجسم إلى "إل-أرجينين"، وهو مركب يساهم في إنتاج أكسيد النيتريك المعروف بدوره في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول عصير البطيخ بانتظام قد يساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية، فيما ربطت أبحاث أخرى بين الاستهلاك المنتظم للبطيخ وتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بتصلب الشرايين.

ويحتوي البطيخ أيضاً على مضادات أكسدة مثل الليكوبين، إلى جانب فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب وتساعد في مكافحة الالتهابات.

ورغم النتائج المشجعة، يؤكد خبراء التغذية أن البطيخ لا يعد علاجاً لأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، وإنما يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي ومتوازن يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
 
 


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