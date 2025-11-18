هل يساعد الحليب فعلاً على تقوية العظام؟

الوكيل الإخباري- لطالما ارتبط الحليب بصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، حيث يوفر الكوب الواحد نحو 300 ملليغرام من هذا المعدن. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن شرب الحليب بكثرة لا يقلل بالضرورة خطر الكسور، فزيادة الكالسيوم تحسن كثافة العظام بنسبة طفيفة فقط، وغالبًا لا تتجاوز 3%.

خبراء التغذية يؤكدون أن النشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس والنظام الغذائي المتوازن أهم من الاعتماد على الحليب وحده. الأطفال وكبار السن يحتاجون لكميات أكبر من الكالسيوم، ويمكن أن يسهم استهلاك منتجات الألبان في تقليل السقوط والكسور لديهم، رغم أن السبب الدقيق غير محدد.



الحليب يبقى مصدرًا سهلًا للكالسيوم، لكن التوفو، الخضراوات الورقية، الأسماك التي تؤكل بعظامها، المنتجات المدعّمة، والألبان المخمّرة مثل اللبن والجبن تعد بدائل فعّالة. والخلاصة: إذا أحببت الحليب فاشربه، وإن لم تكن من محبيه فهناك خيارات أخرى تدعم صحة عظامك.