هل يساعد الحليب فعلاً على تقوية العظام؟

خبراء التغذية يؤكدون أن النشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس والنظام الغذائي المتوازن أهم من الاعتماد على الحليب وحده. الأطفال وكبار السن يحتاجون لكميات أكبر من الكالسيوم، ويمكن أن يسهم استهلاك منتجات الألبان في تقليل السقوط والكسور لديهم، رغم أن السبب الدقيق غير محدد.
الحليب يبقى مصدرًا سهلًا للكالسيوم، لكن التوفو، الخضراوات الورقية، الأسماك التي تؤكل بعظامها، المنتجات المدعّمة، والألبان المخمّرة مثل اللبن والجبن تعد بدائل فعّالة. والخلاصة: إذا أحببت الحليب فاشربه، وإن لم تكن من محبيه فهناك خيارات أخرى تدعم صحة عظامك.
