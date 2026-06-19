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هل يمكن للدماغ أن يرتاح دون نوم؟

هل يمكن للدماغ أن يرتاح دون نوم؟
تعبيرية
 
الجمعة، 19-06-2026 10:57 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" أن باحثين تمكنوا من إحداث تأثيرات مشابهة للنوم العميق لدى فئران كانت مستيقظة، بما في ذلك تحسين الذاكرة وتقليل مؤشرات الإرهاق الدماغي.اضافة اعلان


وقال فلاديسلاف فيازوفسكي من جامعة أوكسفورد، إن تكرار هذه النتائج لدى البشر "قد يكون ممكنًا نظريًا إلى حد ما"، مضيفًا أن استكشاف إمكانية تحفيز النوم بشكل اصطناعي خلال ساعات اليقظة قد يمنح الأشخاص شعورًا أكبر بالانتعاش والراحة لاحقًا.

وخلال النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، يطلق الدماغ موجات عصبية بطيئة يُعتقد أنها تلعب دورًا أساسيًا في إصلاح الشبكات العصبية واستعادة توازنها. ومن هنا انطلقت الباحثة كيارا تشيريللي من جامعة ويسكونسن ماديسون، للتساؤل عما إذا كان بالإمكان دفع الدماغ إلى هذا الوضع وهو لا يزال في حالة يقظة، على غرار بعض الحيوانات مثل الدلافين.

وللتحقق من ذلك، عدّل الباحثون فئران وراثيًا بحيث يمكن التحكم في نشاط خلاياها العصبية باستخدام الضوء. وبعد إبقائها مستيقظة لمدة 5 ساعات، استخدموا مسبارًا دماغيًا لتشغيل وإيقاف النشاط العصبي لمدة 30 دقيقة، بطريقة تحاكي أنماط النوم العميق.
 
 


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