120 وفاة في تفشٍ متجدد للكوليرا بالسودان

وأوضحت أن هذه الموجة هي الثالثة خلال 3 سنوات، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع موسم الأمطار ونقص المياه النظيفة وصعوبة وصول المساعدات، ما أدى إلى انتشار المرض في مناطق جديدة من بينها شمال كردفان.
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