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120 وفاة في تفشٍ متجدد للكوليرا بالسودان

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 01:09 م
الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصًا وتسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه بها، في ظل الحرب المستمرة وتدهور القطاع الصحي.اضافة اعلان


وأوضحت أن هذه الموجة هي الثالثة خلال 3 سنوات، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع موسم الأمطار ونقص المياه النظيفة وصعوبة وصول المساعدات، ما أدى إلى انتشار المرض في مناطق جديدة من بينها شمال كردفان.
 
 


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