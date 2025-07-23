3 أخطاء شائعة تضر بصحة قدميك... تجنّبها فورا!

الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة صحة القدم مادي تايت، المقيمة في لندن، عن أخطاء شائعة يقوم بها كثير من الناس دون انتباه، تؤدي إلى مشاكل مزعجة في القدمين، خصوصًا في فصل الصيف.

اضافة اعلان



إليك أبرزها:

❌ 1. ارتداء الأحذية الضيقة

الأحذية التي تضغط على القدم تُسبب احتكاكًا يؤدي إلى:

بثور مؤلمة

التهابات جلدية

💡 اختر حذاءً مناسبًا يترك مساحة كافية للأصابع.



❌ 2. إهمال ترطيب القدمين

خاصة في الصيف، ومع التعرض للشمس والرمال، يؤدي الجفاف إلى:

تشقق الكعب

ظهور مسامير القدم المؤلمة

💧 الحل؟ استخدم مرطبًا للقدم يوميًا وارتدِ الجوارب القطنية للحفاظ على الرطوبة.



❌ 3. كثرة استخدام "الشبشب" المسطح

ارتداؤه لفترات طويلة يؤثر سلبًا على:

نمط المشي

العضلات والمفاصل

🚫 كما أنه يزيد خطر حوادث السير أثناء القيادة.

💡 استخدمه فقط على الشاطئ أو حول المسبح، لا للمشي لمسافات طويلة.



✅ خلاصة:

قدماك تحملانك طوال اليوم، فاعتنِ بهما!

تجنّب هذه الأخطاء البسيطة لتحافظ على صحتهما، وقل وداعًا للألم والإزعاج.