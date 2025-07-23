الأربعاء 2025-07-23 04:49 م
 

3 أخطاء شائعة تضر بصحة قدميك... تجنّبها فورا!

8ه
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   كشفت خبيرة صحة القدم مادي تايت، المقيمة في لندن، عن أخطاء شائعة يقوم بها كثير من الناس دون انتباه، تؤدي إلى مشاكل مزعجة في القدمين، خصوصًا في فصل الصيف.

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إليك أبرزها:
❌ 1. ارتداء الأحذية الضيقة
الأحذية التي تضغط على القدم تُسبب احتكاكًا يؤدي إلى:
بثور مؤلمة
التهابات جلدية
💡 اختر حذاءً مناسبًا يترك مساحة كافية للأصابع.

❌ 2. إهمال ترطيب القدمين
خاصة في الصيف، ومع التعرض للشمس والرمال، يؤدي الجفاف إلى:
تشقق الكعب
ظهور مسامير القدم المؤلمة
💧 الحل؟ استخدم مرطبًا للقدم يوميًا وارتدِ الجوارب القطنية للحفاظ على الرطوبة.

❌ 3. كثرة استخدام "الشبشب" المسطح
ارتداؤه لفترات طويلة يؤثر سلبًا على:
نمط المشي
العضلات والمفاصل
🚫 كما أنه يزيد خطر حوادث السير أثناء القيادة.
💡 استخدمه فقط على الشاطئ أو حول المسبح، لا للمشي لمسافات طويلة.

✅ خلاصة:
قدماك تحملانك طوال اليوم، فاعتنِ بهما!
تجنّب هذه الأخطاء البسيطة لتحافظ على صحتهما، وقل وداعًا للألم والإزعاج.

 

لبنان 24 

 
 
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