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4 أسباب لألم القلب.. متى يجب القلق؟

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-09-2024 01:04 م

الوكيل الإخباري-   ألم القلب يشير إلى مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بعضها يستدعي القلق، لذا لا يجب تجاهل الألم إطلاقًا خاصة في حالة المعاناة من أعراض أخرى في نفس الوقت.

أسباب ألم القلب

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هناك العديد من الأسباب وراء المعاناة من ألم القلب من بينها:

١- الذبحة الصدرية
عادة ما تحدث الذبحة الصدرية نتيجة نقص في تدفق الدم إلى عضلة القلب، وبالتالي يشعر الشخص بالألم أو ضغط في منطقة الصدر قد ينتشر إلى الذراع أو الكتف أو الفك.

٢- النوبة القلبية
تعتبر النوبة القلبية حالة طبية طارئة تحتاج إلى التدخل الطبي السريع حيث يحدث انسداد كامل في أحد شرايين القلب مما يؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب ومن ثم الشعور بألم في القلب.

٣- ارتجاع المريء
أوضحت نتائج بعض الدراسات أن ارتجاع المريء قد يتسبب في حرقة المعدة، وألم في الصدر يشبه ألم القلب، وعادة ما يزداد عند الانحناء أو الاستلقاء، ولكن مع الشفاء منه يختفي ألم القلب تمامًا.

٤- القلق والتوتر
قد يتسبب القلق والتوتر الزائد في ظهور بعض الأعراض الجسدية المزعجة، والتي تشبه نوبات القلب بما في ذلك ضيق التنفس والخفقان وبالتالي يختفي هذا العرض بمجرد الاسترخاء والهدوء.

أعراض مصاحبة لألم القلب
هناك بعض الأعراض التي تظهر مع ألم القلب قد تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة تتطلب الاستشارة الطبية السريعة، مثل:

ضيق التنفس خاصة عند بذل أي مجهود.

الدوخة.

الإغماء.

التعرق الشديد.

الغثيان والقيء.

ألم في الذراع أو الكتف أو الفك.

عدم انتظام ضربات القلب.

ألم شديد ومستمر في الصدر.

 
gnews

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