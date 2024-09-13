4 أسباب لألم القلب.. متى يجب القلق؟

الوكيل الإخباري- ألم القلب يشير إلى مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بعضها يستدعي القلق، لذا لا يجب تجاهل الألم إطلاقًا خاصة في حالة المعاناة من أعراض أخرى في نفس الوقت.



أسباب ألم القلب

اضافة اعلان