4 فوائد لمساج الرأس

الوكيل الإخباري- يوفر تدليك الرأس شعورًا بالراحة، لكن فوائده لا تقتصر على هذا الشعور فقط، فقد يكون مفيدًا لصحة الدماغ، إلى جانب تأثيره المهدئ الذي نحتاج إليه بشدة، فضًلا عن دوره في تعزيز الحالة الذهنية وتحسين وظائف الدماغ بشكل طبيعي.



فوائد تدليك الرأس



1- تحسين تدفق الدم إلى الدماغ



عند تدليك فروة الرأس بلطف، يتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات، وهذا الأمر يعزز من الوظائف الإدراكية مثل الانتباه، والذاكرة، والتركيز، كما أن تحسين تدفق الدم إلى الدماغ يقلل من احتمالية الإصابة بالصداع.



2- تقليل التوتر والقلق



الإجهاد يعد جزءًا كبيرًا من حياتنا اليومية، وإذا لم يُسيطر عليه، فقد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، ويساعد تدليك الرأس الأسبوعي في تخفيف التوتر بطرق طبيعية عن طريق تهدئة الجهاز العصبي، والضغط اللطيف أثناء التدليك ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يساعد الجسم على الاسترخاء، وأظهرت إحدى الدراسات تحسنًا في مستويات هرمون التوتر، ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب بعد جلسات تدليك فروة الرأس لمدة تتراوح بين 15 إلى 25 دقيقة للموظفات.



3- تعزيز صحة الشعر واسترخاء الدماغ



العلاقة بين صحة الدماغ وصحة الشعر قوية، حيث إن التدليك المتكرر لفروة الرأس يحفز بصيلات الشعر، مما يعزز نموه ويحافظ على صحة فروة الرأس، ويمنحنا تدليك الرأس شعورًا عميقًا بالاسترخاء ويساهم في تقليل التوتر العقلي، وعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تحسين الإحساس بالسلام الداخلي والوضوح الذهني.

اضافة اعلان