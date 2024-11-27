7 نصائح لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع سكر الدم بعد الأكل من المشكلات المؤرقة لمرضى السكري، نتيجة للأعراض المزعجة لزيادة مستويات الجلوكوز بالجسم، مثل العطش الشديد وكثرة التبول والجوع الزائد. اضافة اعلان







ولمنع ارتفاع السكر بعد الأكل، يجب على مريض السكري اتباع بعض الإرشادات، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Times of india".



نصائح لمنع ارتفاع السكر بعد الأكل

1- تناول المزيد من الألياف

من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري غنيًا بالمصادر الطبيعية للألياف الغذائية، لأنها تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، مما يمنع سكر الدم من الارتفاع بعد الأكل.



2- المشي

في دراسة أجريت عام 2022، منشورة بمجلة "Sports Medicine"، وجد الباحثون أن المشي بعد تناول الطعام يساعد على التحكم في سكر الدم.



3- الوقوف

إذا كان مريض السكري لا يقوي على ممارسة الرياضة أو المشي بعد تناول الطعام، يمكنه الاكتفاء بالوقوف فقط، لأن الجلوس بعد الأكل لساعات طويلة من العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم، بحسب الأبحاث.



4- تناول وجبات صغيرة

من الأفضل لمريض السكري أن يتناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم، لأن استهلاك كمية كبيرة من الطعام في وقتٍ واحد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.



5- شرب الماء

ينبغي على مرضى السكري الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحفيز الكليتين على طرد الجلوكوز الزائد من الدم عبر البول، مما يساعد على الحد من ارتفاع سكر الدم بعد الأكل.



7- النوم الجيد

كلما حصل مريض السكري على قسط كافٍ من النوم يوميًا، يتراوح بين 8 و9 ساعات كل ليلة، أصبح أقل عرضة لارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام، نقلًا عن مجلة السكري والغدد الصماء التابعة للجمعية الطبية الأمريكية JAMA.



7- تجنب التوتر

لا بد أن يتحكم مريض السكري في الضغط العصبي الذي يتعرض له في حياته اليومية عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، لأن التوتر يتسبب في ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام.