أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

الوكيل الاخباري - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للفنان المصري محمد فؤاد أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وبدا فيه وهو يجلس في أحد المطاعم ويتناول الحلوى.



وأكثر ما أثار الجدل فهو شكل الفنان حيث تبين أنه اكتسب الكثير من الوزن الزائد. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 119 ألف مشاهدة.



ويشار إلى أن الفنان نشر عبر حسابه الخاص على انستغرام منذ أيام صورة دفعت متابعيه إلى مطالبته بالعودة إلى الساحة الفنية كما ناشده آخرون الاهتمام بشكله.

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