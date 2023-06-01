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الخميس، 01-06-2023 11:13 ص

أحمد سعد يتجول بشوارع عمان : الأردن بتفرح -فيديو

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الوكيل الإخباري- تجول الفنان أحمد سعد بشوارع عمان التي نزينت بالعلم الأردني وصور سمو ولي العهد والآنسة رجوة أل سيف بمناسبة قرب الزفاف الملكي المنتظر اليوم .

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وشارك الفنان أحمد سعد عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص في " انستغرام " مقطع فيديو اثناء تجواله بشوارع عمان وعلق :" الاردن بتفرح "  .

 

كان قد اقام الفنان احمد سعد برفقة النجوم راغب علامة وتامر حسني والاردنيتان ديانا كرزون وزين عوض حفل فني ضخم بمناسبة زفاف سمو ولي العهد وشهد حضور جماهيري كبير . 

 


 




 

 


 

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