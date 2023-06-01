أحمد سعد يتجول بشوارع عمان : الأردن بتفرح -فيديو

الوكيل الإخباري- تجول الفنان أحمد سعد بشوارع عمان التي نزينت بالعلم الأردني وصور سمو ولي العهد والآنسة رجوة أل سيف بمناسبة قرب الزفاف الملكي المنتظر اليوم .
وشارك الفنان أحمد سعد عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص في " انستغرام " مقطع فيديو اثناء تجواله بشوارع عمان وعلق :" الاردن بتفرح " .
كان قد اقام الفنان احمد سعد برفقة النجوم راغب علامة وتامر حسني والاردنيتان ديانا كرزون وزين عوض حفل فني ضخم بمناسبة زفاف سمو ولي العهد وشهد حضور جماهيري كبير .
أحمد سعد يتجول بشوارع عمان : الأردن بتفرح— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 1, 2023
#نفرح_بالحسين#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/S7AbA2ObJZ