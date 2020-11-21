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السبت، 21-11-2020 08:55 ص

أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل

Assala-Nasri


الوكيل الإخباري _ وجهت الفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام " رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل أيهم  الذي توفي عام 2014 إثر إصابته بجلطة قلبية وتوقف في عمل الرئتين.

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حيث انها نشرت صورة له وارفقتها بتعليق قالت فيه : "مرقوا كم سنة وأنت بينّنا مو موجود. تغيّرت دنيي وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد، كلّ شي بالحياة بنعيشه من شعور ناقص شي، الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان .. . زعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقة".


وأضافت: "الله يرحمك قدّ ما ساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع. الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّه مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا". وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا تعاطفهم ودعمهم.

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين دعوا له بالرحمة .

 

المصدر : لها 

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