أنغام تحرج سامر المصري وديما قندلفت بعد تسلمها جائزة في joy awards والأخيرة ترد

الوكيل الإخباري- حصدت أنغام جائزة الفنانة المفضلة ضمن حفل تسليم الجوائز joy awards ، حيث سلمها الجائزة كل من الممثل السوري سامر المصري والممثلة السورية ديما قندلفت، إلا أن عند صعود أنغام الى المسرح، قالت أمام الجميع: "كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي بس مش مشكلة".

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الامر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





بدورها ، خرجت الممثلة السورية ديما قندلفت عن صمتها وعلقت على ما حصل بينها وبين الفنانة المصرية انغام على مسرح joy awards منذ يومين.



وكتبت ديما على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"تعلمنا احترام المسرح ، خشبة وجمهور و شركاء ، لكن البعض بسبب الارتباك ، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات، أنغام كل التوفيق".





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