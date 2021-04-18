إصابة دنيا سمير غانم وفريق العمل بكورونا وتوقف التصوير!

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم إصابتها هي ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والمنتج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل “عالم موازي”، بفيروس كورونا المستجد، حيث أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية، وأنهم جميعاً يخضعون حالياً للعزل المنزلي.

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وكشفت مصادر أن تصوير المسلسل توقف تماماً بعد إصابة تسعة من فريق العمل بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى توقف العمل تماماً لحين تعقيم مواقع التصوير وشفاء المصابين.



مسلسل "عالم موازي" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك في بطولته الى جانب دنيا سمير غانم، كلٌ من: عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.



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