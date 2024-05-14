بعد غياب.. صيف بيروت يجمع أصالة وإليسا

الوكيل الإخباري - تحيي النجمة اللبنانية إليسا مهرجان أعياد بيروت بنسخة جديدة لعام 2024، بعد غياب فعالياته بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



ومن المقرر إقامة حفل إليسا في 18 يوليو (تموز) بواجهة بيروت البحرية، حيث انطلقت الحملة الترويجية لهذا الحفل الاستثنائي تحت شعار "رجّعنا الأعياد لبيروت مع ملكة الإحساس إليسا".

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أصالة في لبنان

وعلى غرار الفنانة إليسا، شوقت الفنانة أصالة نصري جمهورها لحفلها المقبل بمدينة بيروت في لبنان بعد غياب، ومن المقرر إقامة حفلها المنتظر يوم 10 أغسطس (آب)، ضمن حفلات صيف 2024.



وشاركت أصالة عبر حسابها على "إكس"، مقطع فيديو يجمع عدة لقطات لها من مختلف حفلاتها في لبنان، معلقة "بيني وبينكم حديث ابتدى من سنين".



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