الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير في منطقة نفق السابع

تزامنا مع الزيارة الملكية لمحافظة الزرقاء..العيسوي يفتتح متنزه بلدية الزرقاء

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ويغلقون شارعا غرب الخليل

الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبتنا التي تعرضت لهجوم

الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء ويعلن موعد تطبيقها

الدعاية الانتخابية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الثلاثاء، 14-05-2024 03:16 م

بعد غياب.. صيف بيروت يجمع أصالة وإليسا

2023-01-01_11-38-25_227670


الوكيل الإخباري - تحيي النجمة اللبنانية إليسا مهرجان أعياد بيروت بنسخة جديدة لعام 2024، بعد غياب فعالياته بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ومن المقرر إقامة حفل إليسا في 18 يوليو (تموز) بواجهة بيروت البحرية، حيث انطلقت الحملة الترويجية لهذا الحفل الاستثنائي تحت شعار "رجّعنا الأعياد لبيروت مع ملكة الإحساس إليسا".

اضافة اعلان


أصالة في لبنان 
وعلى غرار الفنانة إليسا، شوقت الفنانة أصالة نصري جمهورها لحفلها المقبل بمدينة بيروت في لبنان بعد غياب، ومن المقرر إقامة حفلها المنتظر يوم 10 أغسطس (آب)، ضمن حفلات صيف 2024.


وشاركت أصالة عبر حسابها على "إكس"، مقطع فيديو يجمع عدة لقطات لها من مختلف حفلاتها في لبنان، معلقة "بيني وبينكم حديث ابتدى من سنين".

 


24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa48397

حقيقة تورط آسر ياسين في عملية نصب

3_197672_original

غادة عبدالرازق تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

8_848762_original

تأجيل تصوير فيلم 3 ورقات لإلهام شاهين لأجل غير مسمى

2024_4_16_23_18_17_109

الظهور الأول لمحمد عبده عقب إصابته بالسرطان - فيديو

BB1maHer

بسمة بوسيل تطلق أولى أغنياتها من إنتاج تامر حسني

1280x960

صابر الرباعي يأمل التمثيل مع حلمي أو هنيدي أو ظافر العابدين