بمناسبة عيد الأب العالمي داليدا خليل توجه رسالة مؤثرة لوالدها - صورة

الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد الأب العالمي، نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل على صفحتها على موقع التواصل الإجتماي كلمات استذكرت فيها والدها الراحل.

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حيث أوردت:"فقدان الاب هو إحساس لا يعرفه إلا من ذاق طعمه استغلوا وجود ابائكم بجانبكم فـ فقدانهم أصعب مما يخطر في أذهانكم"

وكتبت داليدا تعليقاً :"رحمك الله يا قطعة من القلب فارقتني".



يذكر أن عيد الأب يحتفل به في مجموعة من البلدان بتواريخ مختلفة وفي لبنان يحتفل به في 21 من شهر حزيران/يونيو.



وفي دول أخرى مثل البرتغال وايطاليا يحتفل به في 19 من الشهر نفسه.

المصدر - الفن