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الأحد، 20-06-2021 04:47 م

بمناسبة عيد الأب العالمي داليدا خليل توجه رسالة مؤثرة لوالدها - صورة

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الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد الأب العالمي، نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل على صفحتها على موقع التواصل الإجتماي كلمات استذكرت فيها والدها الراحل.

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حيث أوردت:"فقدان الاب هو إحساس لا يعرفه إلا من ذاق طعمه استغلوا وجود ابائكم بجانبكم فـ فقدانهم أصعب مما يخطر في أذهانكم"
وكتبت داليدا تعليقاً :"رحمك الله يا قطعة من القلب فارقتني".


يذكر أن عيد الأب يحتفل به في مجموعة من البلدان بتواريخ مختلفة وفي لبنان يحتفل به في 21 من شهر حزيران/يونيو.


وفي دول أخرى مثل البرتغال وايطاليا يحتفل به في 19 من الشهر نفسه.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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