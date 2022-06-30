جورج وسوف يقلق الجمهور بعد اطلالته الأخيرة -صورة

الوكيل الإخباري-ظهر الفنان السوري جورج وسوف بحفله الأخير الذي اقامه في موسم جدة وقد استعان بعكاز ليساعده على المشي ما اثار جدل الجمهور واشغل بالهم حول صحته.

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وكان قد أحيا الفنان جورج وسوف أمس الأربعاء ، حفلاً موسيقياً ضمن فعاليات موسم جدة، وأشعل المسرح بباقة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة.

ونشر الفنان عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو من الحفل وعلق عليه موجهاً رسالة شكر لمنظمين الحفل والجمهور :"موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة واشكر شركة Benchmark على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في حفل الأمس





