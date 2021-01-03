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الأحد، 03-01-2021 11:50 ص

رسالة مؤثرة للفنانة المصرية المعتزلة نجاة الصغيرة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة المصرية، نجاة الصغيرة، أمس السبت، رسالة بعد إطلاق العديد من الشائعات عنها خلال الفترة الماضية.

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وأعربت المطربة عن دهشتها من شائعات مرضها ووفاتها وأنها ليست في وضع اجتماعي جيد حاليا، وذلك بحسب ما صرح به المايسترو، عماد عاشور، لبرنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب.


وقالت نجاة في رسالتها التي وصفها البرنامج بـ"الحزينة" إنها في حالة صحية جيدة، ولا تريد شيئا من أحد، وطلبت من كل معجبيها ألا يصدقوا كل ما ينشر عنها.

 

يشار إلى أن الفنانة نجاة الصغيرة، عادت للظهور من جديد، في شهر يوليو/ تموز 2020، بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها، وهي عمارة "الشربتلي" الكائنة في حي الزمالك بالقاهرة.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الفنانة قررت ارتداء قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.


وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عام 2017 بأغنية "كل الكلام"، وهي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجي ومن إخراج هاني لاشين.


وتعتبر من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.

 


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