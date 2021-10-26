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الثلاثاء، 26-10-2021 11:22 ص

سيرين عبد النور بأحدث ظهور لها -صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة عفوية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار المتابعين لظهورها بكامل طبيعتها.

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ونسقت سيرين Ensemble باللون الأزرق مؤلف من بنطلون وتوب، وهي تأخذ صورة سيلفي على المرآة.

 

وعلقت سيرين على الصورة طارحةً سؤال محيّر للجمهور، حيث قالت: "تخيلوا لو في مني 2  الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم؟"

 

وعبر الجمهور عن إستغرابهم من سؤالها هذا، منهم من أكد أن إسمها يليق بها جداً كما هو، ومنها من أعطاها أسماء أخرى مثل: "إيلين" أو "شمس" أو "بنت قلبي".

 

 

المصدر - الفن 

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