شاهد ...وسام بريدي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الوكيل الإخباري - شارك الإعلامي اللبناني وسام بريدي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وثق من خلاله إحتفاله بعيد ميلاد إبنته بيلا بحضور أختها وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعدي.

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واللافت كان مشاركة والدي وسام بالحفل عن بعد، فقد ظهرا يحدثانه عبر خاصية الـ "Video call" كنوع من التواجد معهم بهذه المناسبة نظراً أن وسام يعيش في دولة الإمارات. وعلق على الفيديو قائلاً: "نحتفل بعيد ميلادها مع جدتها وجدها".

المصدر - لبنان 24