الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 12:50 م

صفعة ممثلة شهيرة لزميلها في إحدى المشاهد تودي به إلى المستشفى.. شاهد

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الوكيل الاخباري - ذكر تقرير لصحيفة Sabah التركية أن الممثلة الشهيرة هوليا أفشار عرّضت زميلها أرطغرل بوستوغلو لإصابة في الفك بعدما صفعته على وجهه في مشهد من مسلسل "البراءة" الذي يحقق نسبة مشاهَدة عالية.

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ولفت التقرير إلى أن الصفعة استدعت نقل الممثل إلى المستشفى وهو يتلوّى من الألم. وإثر هذا انتشر مقطع فيديو سُجّل أثناء تصوير المشهد وظهرت فيه أفشار وهي تصفع زميلها على وجهه.

 

ويُشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول امرأة تدعى "بيهار" تواجه انقلاباً في حياتها بعد نشوء علاقة عاطفية بين ابنتها وأحد الرجال، ليتبين فيما بعد أن هذا الرجل ما هو إلا رئيس والدها في العمل وعمره 35 عاماً وعلى وشك الزواج من فتاة أخرى.

 

والمسلسل مقتبس من قصة حقيقية ومستوحى من أجواء الجريمة التي هزّت الرأي العام التركي في العام 2009 عندما أقدم شاب من عائلة ثرية يدعى "جيم غاريب أوغلو" على قتل حبيبته "مونور"، 17 عاماً، ثم رميها.

 


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