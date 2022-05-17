الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 10:01 ص

صورة لوالدة ياسمين عبدالعزيز تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم صورة قديمة لوالدة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، في شبابها وهي تحمل ابنتها، كان قد نشرها سابقاً ابنها الممثل المصري وائل عبد العزيز، مع تعليق: "ربنا يديكي الصحة والعافية يا أمي ويمد في عمرك بدل العمر عمرين".

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، مؤكدين على جمال الوالدة في صباها، ومعبرين عن صدمتهم بالشبه الكبير بينها وبين ياسمين عبد العزيز.

 


 

الفن

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