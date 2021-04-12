الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 11:32 ص

فيديو جديد يثير الجدل للشيف التركي بوراك برفقة الفنانة أحلام.. شاهد

WhatsApp-Image-2021-04-12-at-9.58.33-AM


الوكيل الاخباري - من المعروف أن علاقة صداقة باتت تجمع الشيف التركي الشهير بوراك وعدد من الفنانين العرب. وفي هذا السياق تناقلت بعض الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو سجل للفنانة الإماراتية أحلام وظهرت فيه برفقته.

وتبين من خلال المقطع أنه قام بتحضير طبق كبير من ورق العنب المحشو. وبدا أن الفنانة أعجبت بشكل الطبق حيث لم تتمكن من الانتظار وطلبت من الشيف النظر إلى أعلى لتتمكن من أخذ قطعة.

اضافة اعلان

وسارع الأخير إلى جعلها تتناول قطعة من يده قبل أن تبدأ بالأكل بيدها. وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث تنوعت التعليقات بين من انتقدوا طريقة أكل الفنانة تناولها الطعام من يد بوراك ومن أثنوا على عفويتها.

ويشار إلى أن الفنانة نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص في التطبيق صوراً للشيف برفقة ابنتها لولوة الهاجري.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
327387_0

فنان مصري شاب يتصدر قائمة الأعلى أجرا في رمضان بـ40 مليون جنيه

نيكول-سابا-يوسف-الخال

إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

176-000543-dumps-ramez-jalal_700x400

بالفيديو.. صراخ وضرب وسقوط في الماء.. برنامج رامز جلال في رمضان

11-121

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

2099652-1181171976

فنانة شابة شهيرة تعتزل الفن بشكل مفاجئ.. شاهد

30546-photo_d0be

أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا.. فيديو

أخبار متعلقة
7067306-1640303797

الفنانة أحلام تنشر صورة باطلالة جديدة.. شاهد

8077788_1502280885

نجل الفنانة أحلام في أحدث ظهور له يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

e007404d-c8f2-4494-babc-b7b561322128_16x9_1200x676

أحلام تنشر صورة والدها الفنان الراحل في مرّة نادرة.. شاهد