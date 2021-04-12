فيديو جديد يثير الجدل للشيف التركي بوراك برفقة الفنانة أحلام.. شاهد

الوكيل الاخباري - من المعروف أن علاقة صداقة باتت تجمع الشيف التركي الشهير بوراك وعدد من الفنانين العرب. وفي هذا السياق تناقلت بعض الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو سجل للفنانة الإماراتية أحلام وظهرت فيه برفقته.



وتبين من خلال المقطع أنه قام بتحضير طبق كبير من ورق العنب المحشو. وبدا أن الفنانة أعجبت بشكل الطبق حيث لم تتمكن من الانتظار وطلبت من الشيف النظر إلى أعلى لتتمكن من أخذ قطعة.

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وسارع الأخير إلى جعلها تتناول قطعة من يده قبل أن تبدأ بالأكل بيدها. وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث تنوعت التعليقات بين من انتقدوا طريقة أكل الفنانة تناولها الطعام من يد بوراك ومن أثنوا على عفويتها.



ويشار إلى أن الفنانة نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص في التطبيق صوراً للشيف برفقة ابنتها لولوة الهاجري.

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