قرار جديد للمحكمة في قضية أحمد عز وزينة

الوكيل الإخباري - قررت محكمة الاسرة في مدينة نصر المصرية اليوم، بحجز القرار في الدعوى المقدمة من الممثلة زينة ضد طليقها الممثل أحمد عز للمطالبة بالرسوم الدراسية لنجليهما الى جلسة تعقد في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 للنطق بالحكم.



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وكانت الممثلة زينة أواخر عام 2021 رفعت دعوى قضائية ضد الممثل أحمد عز تطالبه بدفع 50 ألف جنيه مصري شهريًا المصروفات المدرسية لتوأم عز الدين وزين الدين .

وهذه القضية تتوالى فصولها فكان محامي الممثل أحمد عز استأنف قراراً يطالبه بدفع 900000 جنيه مصاريف لمدرسة ولديه التوأم وابرز وثائق تفصيلية برواتبه من الافلام والمسلسلات.



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