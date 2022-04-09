كسر عضم مشاهد مؤثرة من الواقع

الوكيل الإخباري - يُلاقي مسلسل "كسر عضم" الكثير من الإشادات من قبل الجمهور، كما أنه استطاع ان يُحدث الجدل بعدّة مشاهد تضمنها، ولعلّ أبرزها كان مشهد الممثلة السورية ولاء عزام الذي أثّر بالمشاهدين، وهو إقدام عشيق والدتها على قتل الأخيرة أمامها.



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مع العلم ان شخصية "يارا" التي تقدمها ولاء عزام حاولت مواجهة المُعتدي بسبب ظنّها انه غير صادق مع والدتها.

المشهد الثاني هو قيام شبّان بالتحرش بشخصية "ريم" التي تؤديها الممثلة السورية راما زين العابدين التي ظهرت في هذا المشهد مرتدية سروالاً ضيّقاً، وبعدها تتفاقم المشكلة لتصل الى المخفر.

ثانيا قضية وضع اللوم على الفتاة بسبب لباسها أمر شائع عند الكثيرين في الواقع، اذ يقولون لها ارتدي ثيابا فضفاضة من شأنها عدم إظهار تفاصيل جسدك، وهذا موجود في أغلب المجتمعات، نقلها المسلسل بدقة وحرفية.

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