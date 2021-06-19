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السبت، 19-06-2021 09:12 ص

محمد سامي يُعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

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الوكيل الإخباري _ أعلن المخرج المصري محمد سامي حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد توافر كافة الشروط التي تخوله الحصول عليها .

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وقال الفنان المصري في منشور على صفحته في “إنستغرام”: “كل الشكر والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلى الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلى هذه البلد العظيمة الجميلة ودائماً في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر”.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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