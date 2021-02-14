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الأحد، 14-02-2021 04:32 م

مفاجأة من الفنان جورج وسوف لجمهوره

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الوكيل الاخباري - فاجئ الفنان السوري جورج وسوف، جمهوره في مصر والعالم العربي بإنتاج أغنية جديدة باللهجة المصرية.

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وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، تعاقد الفنان جورج وسوف مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على إنتاج عمل فني موسيقي جديد باللهجة المصرية.


وأضاف الموقع أن الأغنية من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

 

وأوضح أن جورج وسوف انتهى هذا الأسبوع من تسجيل الأغنية، متمنياً أن تعجب محبيه في جميع أنحاء العالم العربي.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.


وعاد جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي طوني سابا، ومن إخراج أحمد المنجد.


يذكر أن جورج وسوف الملقب بـ"سلطان الطرب"، هو واحد من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي، ومن أشهر الأغنيات التي قدمها وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدوني" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير.

 

سبوتنيك

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