منع الزيارة عن الفنانة شيرين الطحان بسبب تدهور حالتها الصحية

الوكيل الإخباري-
كشفت الفنانة صفاء جلال، تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين الطحان، معربة عن مدى التعب الذي تمر به، موضحة أن الأطباء قرروا منع الزيارات عنها نظرًا لأزمتها الصحية.اضافة اعلان
وقالت صفاء جلال في تصريح لـ القاهرة 24
، إن الفنانة شيرين الطحان لا زالت تشعر بالتعب الشديد، لافتة: الأطباء لسه بيجربوا أدوية جديدة لحين الوصول إلي أدوية تتماشى مع مرضها.. ويارب الأطباء يلاقوا علاج ليها مناسب.
وتابعت صفاء جلال: شيرين حاليًا انتقلت من العناية المركزة إلى غرفة عادية، ولكنها لازالت تعبانة، وأنا حاولت زيارتها، ولكن الأطباء مانعين الزيارة عنها نهائيًا، فـ أتمنى فتح باب الزيارة لها، حتى أطمئن عليها، وأتمكن من اطمئنان الجميع على صحتها.
في السياق ذاته، أعلنت صفاء جلال مؤخرًا عن تعرض الفنانة شيرين الطحان، لأزمة صحية أدت إلى نقلها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.