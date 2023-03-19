الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الموافقة على مشروع نظام السِّجل الإلكتروني

الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 04:40 م

منع الزيارة عن الفنانة شيرين الطحان بسبب تدهور حالتها الصحية

111111111


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة صفاء جلال، تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين الطحان، معربة عن مدى التعب الذي تمر به، موضحة أن الأطباء قرروا منع الزيارات عنها نظرًا لأزمتها الصحية.اضافة اعلان


وقالت صفاء جلال في تصريح لـ القاهرة 24، إن الفنانة شيرين الطحان لا زالت تشعر بالتعب الشديد، لافتة: الأطباء لسه بيجربوا أدوية جديدة  لحين الوصول إلي أدوية تتماشى مع مرضها.. ويارب الأطباء يلاقوا علاج ليها مناسب.


وتابعت صفاء جلال: شيرين حاليًا انتقلت من العناية المركزة إلى غرفة عادية، ولكنها لازالت تعبانة، وأنا حاولت زيارتها، ولكن الأطباء مانعين الزيارة عنها نهائيًا، فـ أتمنى فتح باب الزيارة لها، حتى أطمئن عليها، وأتمكن من اطمئنان الجميع على صحتها.


في السياق ذاته، أعلنت صفاء جلال مؤخرًا عن تعرض الفنانة شيرين الطحان، لأزمة صحية أدت إلى نقلها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
73D81F15-0ACC-45E1-BE13-31827DE2F08C

فيديو - بعد فوزها بـ"سعودي أيدول".. همس فكري تكشف أسراراً عن حياتها الخاصة

111111111111111111

فيديو-أنغام تتحدث عن سرّ نجاحها وهذا ما قالته عن "سجن الأغنية الناجحة"

151943

اليسا تطل على متابعيها من العقبة .. شاهد

medium_2023-03-18-b58dd4ca74

تامر حسني يدعم نجل محمد ثروت بطريقته الخاصة

WhatsApp Image 2023-03-19 at 12.52.54

بعد غياب أعوام عن الفن .. تفاصيل الحالة الصحية لثناء دبسي

222

أنباء عن ارتباط ياسمين رئيس برجل أعمال شهير!

أخبار متعلقة
17190024_403

الموت يفجع الوسط الفني الخليجي -صورة

مريض1

تدهور حاد يطرأ على صحة فنانة مصرية شابة مشهورة

شادي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان