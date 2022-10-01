من جديد .. طليق منة عرفة يتحدث عن انفصالهما

الوكيل الإخباري- بعد الجدل الأخير الذي احدثه طلاق الفنانة منة عرفة من زوجها المنتج محمود المهدي ، خرج المنتج والممثل محمود المهدي للحديث عن الأسباب الحقيقية للانفصال مؤكداً أن منة أخذت منه ثمن بيع سيارته الخاصة من أجل افتتاح مشروع للتجميل، وبعد ساعات قليلة طلبت الطلاق، وكشف عن مفاجأة كبرى بوجود وساطة لإنهاء الخصومة مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كما نفى المهدي وجود أية عداوة مع الفنان محمد نجاتي.



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المهدي رفض إنكار زوجته السابقة منة عرفة لتصريحاتها عن خيانته لها، وأشار إلى أن التصريحات موثقة بالصوت والصورة، وأكد أنه سيكشف السبب الحقيقي للطلاق، لأن الناس كلها تتهمه بالخيانة الزوجية استناداً إلى تصريحاتها، ولو صمت فهذا يعني تأكيد هذه الاتهامات.





وعن سبب الانفصال بين الثنائي، أوضح المهدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر قناة «الحدث»: الانفصال ليس بسبب الخيانة، كل كلام أهلها معي إني معطلها عن الشغل، ومفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بيني وبين بعض الفنانين والتصريحات المتبادلة بيننا بسبب منة.



وأضاف: المشاكل اللي حصلت معايا في نقابة المهن التمثيلية كانت بسبب إني طلعت دافعت عن منة، أنا تعبت من كلام الناس واتهامي بالخيانة، هي وأهلها دمروني، وتم استغلالي أسوأ استغلال.



وتابع المهدي: في حاجات حصلت غير اللي أنا كنت متفق معها، الموضوع كان صعباً، على سبيل المثال كنت هعملها مشروع تجميل بعد ما شغلها بالفن وقف، لأنها مسؤولة عن الإنفاق على أسرتها، ونظراً لتوقف تصوير عملين من إنتاجي وتدهور الحالة الاقتصادية في العالم كله، بعت سيارتي الخاصة وإديتها فلوسها عشان تفتح المشروع، وأول ما بعت العربية، وخدت الفلوس طلبت الطلاق، والطلاق لم يتم بالود، أنا طالع من الموضوع ده بقول حسبي الله ونعم الوكيل.



واعترف المهدي بأنه كان ولا يزال يحب منة عرفة ولهذا تحمل منها كل هذه التصرفات، وقال: للأسف حبيتها ولولا الحب ده مكنتش استحملت الخيانة دي.



وأرسلت منة رسالة عبر مقدم البرنامج طلبت فيها من المهدي التوقف عن الكلام لأنه يؤذيها وأكدت أن تصريحاتها عن الخيانة تم تحريفها، وعادت بعدها بتقول إن التصريحات قديمة ولم يكن المهدي المقصود، ولكنه رفض الاستجابة لطلبها مؤكداً أن التصريحات موثقة بالفيديو.

وحول أزمته مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ووجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما قال المهدي: اعتذرت لأشرف زكي وفي وساطة من نقيب السينمائيين مسعد فودة للصلح وحدثت بالفعل عدة جلسات لتقريب وجهات النظر، ولا توجد مشكلة مع الفنان محمد نجاتي.





سيدتي