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السبت، 18-09-2021 11:42 ص

هذا ما كشفته مرام علي بعد انسحابها من عروس بيروت 3 - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد انتشار معلومات عن انسحابها من الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، أعلنت الفنانة السورية مرام علي تراجعها عن هذا القرار بعد اقتناعها بالنص، خاصة وان الحلقات ستكون مقتضبة ومضغوطة.

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وكشفت الممثلة السورية في تصريحات لبرنامج mbctrending أنها قررت سابقاً الانسحاب من العمل بسبب اكتفائها من تقديم شخصية (نايا) الشريرة على مدار موسمين متتاليين، ولخوفها من حصرها بهذا النوع من الادوار، بعد النجاح الكبير الذي حققته بحركاتها وطريقة تمثيلها.

وأكدت أنها رجعت عن قرار انسحابها من الدور بسبب المحبة الكبيرة التي رأتها من الجمهور وتشجيعهم لها، بالإضافة للشركة المنتجة وزملائها في العمل الذين تمسكوا بها لاستكمال أداء شخصيتها المميزة في الموسم الثالث.

وأشارت الى أنها لن "تكون نايا الشريرة في الجزء الثالث من عروس بيروت بل سيكون هناك تحولات جذرية ستطرأ على الشخصية.


يذكر أن فريق عمل المسلسل بدأ التصوير الاسبوع الماضي، في بيروت ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم من بطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وهو نسخة معربة من ‏المسلسل التركي "عروس اسطنبول".

 

 

 

المصدر - لها 

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