هل زوجة الوليد مقداد حامل ؟ - صورة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن نجم طيور الجنة الوليد مقداد الذي تزوج مؤخراً من نور غسان، ينتظر مولوده الأول، وأن زوجته حامل.



اضافة اعلان

وقال أحد المتابعين بمنشور عبر صفحته الخاصة أن الوليد اعلن حمل زوجته خلال تمضية إجازتهما في إسطنبول، وتفاعل بعض المتابعين مع الخبر مهنئين لهما ومتمنين قيامها بالسلامة، بينما قام آخرون بنفي الخبر وأكدوا أنهم لم يصدقوه.

فيما إعتمد آخرون على تعليق لشقيق الوليد المعتصم مقداد على إحدى الصور، حيث قال: "منورين أبو خالد وأم خالد"، ما اعتبره المتابعين دليل على حملها.







المصدر - الفن