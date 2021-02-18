وفاء الكيلاني تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن.. صورة

الوكيل الاخباري - خرجت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن صمتها وحسمت الجدل حول انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم حسن.

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واختارت وفاء الكيلاني، الاحتفال بعيد ميلاد زوجها تيم حسن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، والتي ظهرت فيها وكان تيم يطبع قُبلة على رأسها، وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد حبيبي".

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.



ونشر باسيل عبر صفحته على "إنستغرام"، صورة للثنائي وكتب معلقا: "أولا وحصريا كالعادة... بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".



يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ أيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.

سبوتنيك

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